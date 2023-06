Die Lage in weiten Teilen des deutschen Gesundheitssystems ist ziemlich vertrackt: Das liegt auch an der Dreiecksbeziehung zwischen Patienten, den sie behandelnden Leistungserbringern – und denjenigen, die für die daraus entstehenden Kosten aufkommen müssen. Im Wesentlichen sind das die gesetzlichen Krankenkassen und – etwa wegen des hohen Bundeszuschusses zur gesetzlichen Krankenversicherung – der Staat. Die Patienten nehmen die Leistungen von Ärzten, Apotheken oder Krankenhäusern in Anspruch. Dafür auf kommen aber in aller Regel (und zum Glück) nicht sie selbst, sondern die Krankenkassen.