Seit Wochen herrscht Kritik am geplanten Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Experten warnen vor technischen Schwierigkeiten – und hohen Kosten für Millionen Haus- und Wohnungsbesitzern. Wie »Business Insider « berichtet, gibt es nun auch Widerstand in den Ländern. Demnach empfehlen wichtige Ausschüsse des Bundesrats, in dem der Gesetzesentwurf derzeit diskutiert wird, gravierende Änderungen.