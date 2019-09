Subvention für Bauern CSU fordert hohen Staatszuschuss für Dürreversicherung

Vor der nächsten Agrarministerkonferenz verlangt Bayern die Einführung einer staatlich subventionierten Dürreversicherung in Deutschland. Man dürfe "nicht länger warten", sagte die bayerische Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU). "Die Situation mit mehreren Hitzejahren in Folge zeigt uns, dass wir schnell reagieren müssen." In Nachbarländern wie Österreich und Frankreich gebe es bereits ähnliche Systeme, die der Staat mitfinanziere.

Die Landwirtschaftsminister wollen Ende September darüber beraten. Ein Staatszuschuss für die Dürreversicherung steht im Prinzip seit mehr als einem Jahr auf der Tagesordnung der Minister, bisher gibt es jedoch keine Einigung.

Bayerns Vorschlag: "50 Prozent der Versicherungsbeiträge kommen von Bund und Land - 30 Prozent vom Bund, 20 vom Land. Die anderen 50 Prozent zahlt der Landwirt." Bayern hatte dazu eine Bundesratsinitiative gestartet, unterstützt wird diese nach Kanibers Angaben von Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern sei das Interesse groß.

Nach der Dürre in vielen Regionen Deutschlands im vergangenen Jahr hatten die hart getroffenen Bauern rund 228 Millionen Euro staatliche Nothilfen bekommen. Eine sogenannte Mehrgefahrenversicherung, die die Dürre beinhaltet, schließen in Deutschland aber nur wenige Landwirte ab. Der Grund: Diese Policen sind teuer, da Dürre eines der gefürchteten "Kumulrisiken" ist: ein Schaden, der gehäuft auftritt, da Trockenheit nicht einzelne Bauern betrifft, sondern ganze Landstriche. Die Versicherungsbranche muss dann auf einen Schlag sehr hohe Schadenzahlungen leisten.