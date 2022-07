Die Bundesregierung will in ihrem Haushaltsentwurf für 2023 einen Fördertopf für Langzeitarbeitslose von derzeit 4,8 auf 4,2 Milliarden Euro kürzen. Obwohl wie in den Vorjahren sogenannte Ausgabereste zusätzlich genutzt und Einsparungen bei den Regelleistungen gegengerechnet werden dürfen, besteht dadurch die Gefahr, dass die Neubewilligungen für den Sozialen Arbeitsmarkt drastisch sinken könnten.