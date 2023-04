Tatsächlich verweisen manche Kliniken selbst Patienten an ihre Notaufnahme, wenn sie ihnen in der zuständigen Fachabteilung in angemessenem Zeitrahmen keinen Termin anbieten können. Die Idee, hierfür eine Gebühr zu nehmen, ist nur ein weiterer Vorschlag der jüngeren Vergangenheit, zur Finanzierung des teuren Gesundheitssystems Krankenversicherte zur Kasse zu bitten. Zuletzt hatte der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen gestaffelt bis zu 2000 Euro Selbstbeteiligung für gesetzlich Krankenversicherte vorgeschlagen .

Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag, äußerte ebenfalls Kritik an einer Notaufnahme-Gebühr. Die Notaufnahmen seien hoffnungslos überlastet, aber Patienten dafür den Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, grenze an Schäbigkeit, teilte der Politiker mit. Er forderte einen »180-Grad-Schwenk weg vom Profitdenken in der Gesundheitspolitik«. Krankenhäuser müssten sich nicht in erster Linie rechnen, sondern Menschen gesund machen.