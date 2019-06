Private Konsumausgaben Leben in Deutschland teurer als im EU-Durchschnitt

Menschen in Deutschland bekommen für ihr Geld mehr als in den meisten direkten Nachbarstaaten. Nur in Polen und Tschechien waren die Lebenshaltungskosten, zu denen Ausgaben für Lebensmittel, Wohnen und Energie zählen, deutlich niedriger, teilte das Statistische Bundesamt mit. In allen anderen Anrainerländern waren die Kosten spürbar höher.

Betrachtet man den gesamten EU-Durchschnitt, liegen die Lebenshaltungskosten in Deutschland etwas darüber. Das Preisniveau der privaten Konsumausgaben lag 2018 um 4,3 Prozent über dem Schnitt der 28 EU-Länder.

Die Lebenshaltungskosten sind EU-weit in Dänemark am teuersten und liegen dort um 37,9 Prozent über dem Durchschnitt. In Irland sind sie 27,3 Prozent teurer, Luxemburg liegt 26,6 Prozent über dem Durchschnitt, in Finnland sind es 22,5 Prozent mehr. In Schweden müssen Verbraucher 18,5 Prozent mehr zahlen als im EU-Durchschnitt.

Am günstigsten blieb es in Bulgarien: Hier mussten die Verbraucher für den Kauf eines repräsentativen Warenkorbs aus Dienstleistungen und Waren nur etwa halb so viel zahlen wie im Durchschnitt aller EU-Staaten.

Bei den europäischen Staaten außerhalb der EU war das Preisniveau im Vergleich zum EU-Durchschnitt mit 56,1 Prozent in Island am höchsten. Danach folgten die Schweiz mit 51,9 Prozent höheren Kosten und Norwegen mit 47,7 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Anders war es in der Türkei. Dort lag das Preisniveau 56,6 Prozent unter dem EU-Durchschnitt, bedingt durch den stark veränderten Wechselkurs der türkischen Lira zum Euro.

Reallöhne in Deutschland um 1,2 Prozent gestiegen

Das Statistische Bundesamt gab auch Daten zur Entwicklung der Löhne heraus. So hatten Arbeitnehmer in Deutschland im ersten Quartal 2019 unter dem Strich mehr Geld in der Tasche als ein Jahr zuvor. Die um die allgemeine Preissteigerung bereinigten Löhne, die sogenannten Reallöhne, waren in dem Drei-Monats-Zeitraum um 1,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

Bei den Nominallöhnen handelt es sich um die Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen. Nach Angaben der Statistiker wurden die nominalen Lohnsteigerungen von gut 2,5 Prozent zu einem Großteil von der Inflation getilgt: Die Teuerungsrate legte um knapp 1,4 Prozent zu. Dass die Beschäftigten dennoch mehr Geld zur Verfügung haben, stärkt ihre Kaufkraft und kann den Konsum als wichtige Stütze der heimischen Konjunktur ankurbeln.

Überdurchschnittlich stark stiegen demnach die Nominallöhne in den Bereichen Grundstücks- und Wohnungswesen sowie Information und Kommunikation - jeweils um fünf Prozent. Auch in den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen fiel das Plus deutlich aus, teilten die Statistiker mit. Unterdurchschnittlich legten die nominalen Verdienste im Bereich Erziehung und Unterricht zu, hier waren es nur 1,3 Prozent mehr.

Die Nominallöhne sind laut Statistik in den vergangenen zehn Jahren insgesamt um fast 26 Prozent gestiegen - in den neuen Ländern wegen des Nachholbedarfs um 31 Prozent. Die Verdienste von Frauen kletterten dabei um rund 28 Prozent, die der Männer um knapp 25 Prozent.