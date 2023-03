Henry Dimbleby ist Mitbegründer einer großen Restaurantkette in Großbritannien – und Berater der britischen Regierung. Eigentlich soll er in dieser Funktion dabei helfen, eine moderne Lebensmittelstrategie auszuarbeiten. Nun hat Dimbleby sich mit Blick auf die aktuelle Versorgungskrise in vielen britischen Supermärkten zu Wort gemeldet – und harsche Kritik an der Regierung geübt. Umweltministerin Thérèse Coffey hatte jüngst gesagt, die Knappheit an Eiern und Gemüse sei nicht auf »Marktversagen« zurückzuführen.