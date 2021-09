100.000 Lkw-Fahrer fehlen Britischer Verkehrsminister will »Himmel und Hölle in Bewegung setzen«

Weil nicht genügend Lkw fahren, wird in Großbritannien das Benzin knapp. Um für Abhilfe zu sorgen, will die Regierung nun »alles tun, was nötig ist«, verspricht der Verkehrsminister.