Die Liste lässt sich verlängern: Es ist absurd zu glauben, dass es nicht in einem noch viel größeren Desaster geendet hätte, wenn Regierung wie Notenbanken nach Ausrufung der Corona-Pandemie nicht massiv eingegriffen hätten. Ebenso wie jetzt, wo nach einigem Hin und Her selbst in Deutschland der Gedanke gereift ist, dass man eine kriegsbedingte Energiepreiskrise nicht als hübsches Signal der Märkte zum Sparen von Energie deuten kann – sondern als unerträgliche Belastung; und die Regierung als beste Idee seit Langem eine Gaspreisbremse jetzt endlich beschlossen hat. So ähnlich wie das selbst Liz Truss macht .

Da hilft kein Marktgebet

Hilft ja nichts, wenn sich solche Aktionen in diesen Zeiten etlicher Großkrisen so häufen. Und es wird nicht besser, wenn man so tut, als hätten wir auch nur auf eine dieser Großrettungen verzichten können, ohne dass uns das als Mega-Krise gleich um die Ohren geflogen wäre. Oder darauf, in der Not taumelnde Konzerne wie Commerzbank oder Uniper zu retten und sogar zu verstaatlichen.