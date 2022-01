Mangel an Lkw-Fahrern »Viele Leute behandeln uns wie den letzten Dreck«

Leere Regale, ausverkaufte Tankstellen: Was im Herbst in Großbritannien passierte, droht auch in Deutschland. Den Job des Fernfahrers will kaum jemand mehr machen – eine Tour mit Bernhard Joostberends zeigt, warum.

Von der A44 berichtet Claus Hecking