Das Bundeswirtschaftsministerium plant beim Ausbau der Importinfrastruktur für Flüssigerdgas (LNG) einen großen »Sicherheitspuffer« ein. Die Importkapazität der derzeit geplanten schwimmenden und festen Terminals an den deutschen Küsten übersteigen den erwarteten Bedarf in den kommenden Jahren deutlich, wie aus am Freitag veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Das Ministerium begründete das insbesondere mit dem »möglichen Ausfall von Importkapazitäten durch Havarie, Sabotage oder andere exogene Ereignisse«.