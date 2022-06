»Angesichts der hohen Inflationsraten ist das Urlaubsgeld für viele Beschäftigte dieses Jahr ein Segen«, sagt der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. »Es schafft ein bisschen Luft, um die deutlich gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise zu tragen«. Schulten kritisiert jedoch, dass große Teile beim Urlaubsgeld weiterhin leer ausgehen. »Gerade im Niedriglohnsektor, wo diese Sonderzahlung derzeit am nötigsten gebraucht würde, wird sie am seltensten ausgezahlt.«

Die Höhe des tarifvertraglichen Urlaubsgelds fällt je nach Branche sehr unterschiedlich aus: Zwischen 180 und 2627 Euro bekommen laut der Erhebung Beschäftigte in der mittleren Vergütungsgruppe 2022. Am wenigsten wird in der Landwirtschaft und im Hotel- und Gaststättengewerbe gezahlt, am meisten unter anderem in der Holz- und Kunststoffverarbeitung, in der Metallindustrie, aber auch im Einzelhandel und im Bauhauptgewerbe. Im Westen ist das Urlaubsgeld in vielen Branchen oft auch höher als in Ostdeutschland.