Der Satz war von einem kurzen Lachen begleitet, aber er war kein Scherz:

"Ganz ehrlich, ich will nicht, dass die Reporter, die ich bezahle, schlecht über mich schreiben. Ich will nicht, dass sie unabhängig sind", sagte Michael Bloomberg, als er Ende 2018 zu seinen Präsidentschaftsambitionen befragt wurde. Damals ließ der frühere New Yorker Bürgermeister offen, ob er tatsächlich in das Rennen einsteigen will.

Knapp ein Jahr später hat sich der 77-Jährige entschieden. Für die 2700 Journalisten seines globalen Medienunternehmens Bloomberg LP dürfte das keine gute Nachricht sein. Die Reporter dürfen über den neuen Anwärter auf das Weiße Haus nicht nur nicht schlecht schreiben, sondern eigentlich überhaupt nicht. Zwar sind bloße Nachrichten weiterhin erlaubt, investigative Recherchen über Skandale, Fehltritte oder Leichen im Keller aber tabu. Aus Fairnessgründen soll das Schreibverbot auch bei Bloombergs 18 innerparteilichen Konkurrenten gelten. Nur bei einem darf gewühlt werden: Donald Trump.

"Wir werden unsere Tradition fortsetzen, keine investigativen Recherchen zu Mike (und seiner Familie und Stiftung) zu betreiben und diese Politik auf seine Rivalen in den demokratischen Vorwahlen ausweiten", wies der Chefredakteur der Nachrichtenagentur Bloomberg News, John Micklethwait, in einem Memo die Mitarbeiter der Nachrichtenagentur an. Gleichzeitig wurde die Leitartikel-Redaktion, die anonyme Kommentare verfasst, die die Haltung der Publikation darstellen, ausgesetzt - mehrere aus dem Team wechseln ohnehin in die Wahlkampfkampagne des Multimilliardärs.

Aus Sicht vieler in der Branche kompromittiert diese Lösung den Medienkonzern. Reich geworden ist Bloomberg, der sich in seinem ersten Wahlkampfspot als ein "Kind des Mittelstands" feiert, das aus einem Ein-Zimmer-Unternehmen einen globalen Konzern geschmiedet hat, mit dem Verkauf von Computer-Terminals, die Börsianer und Banker mit schnellen Finanzinformationen versorgen (mehr dazu lesen Sie hier).

Seine Reputation aber verdankt das Unternehmen vor allem auch tiefschürfendem, präzisem und akkuratem Journalismus. Bloomberg hat diesen Bereich gezielt ausgebaut. Neben der Nachrichtenagentur gibt es Bloomberg TV und Bloomberg Radio, das Wochenmagazin Bloomberg Businessweek sowie Digitalangebote.

Dem Kandidaten ist das Problem durchaus bewusst

Die Präsidentschaftskandidatur ist nicht der erste Interessenkonflikt seiner Karriere. Während seiner drei Amtszeiten als Bürgermeister von New York zog er sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Ein internes Regelwerk, "The Bloomberg Way", legt fest, dass die Nachrichtenagentur über "Vermögen oder persönliches Leben" des Chefs und das Unternehmen nicht berichtet. Als der Patriarch 2014 als CEO ins Unternehmen zurückkehrt, überließ man den Nachrichten-Scoop den Kollegen von der "New York Times".

Bloomberg selbst ist durchaus bewusst, dass die Schlacht um das Weiße Haus eine andere Nummer ist, und seine politischen Ambitionen seine Medien in Erklärungsnöte bringen. "Sie können nicht unabhängig sein, und niemand wird glauben, dass Sie unabhängig sind", hat er gesagt.

Angesichts eines Gesamtkonzerns mit mehr als 19.000 Beschäftigten in 120 Ländern ist dies nicht der einzige Interessenkonflikt: so ziemlich jedes heiß diskutierte politische Thema tangiert die Belange eines der reichsten Männer der Welt. Bloomberg hatte deshalb früher schon mal angekündigt, im Falle einer Kandidatur sein Unternehmen in die Hände eines Treuhänders zu geben oder sogar seinen Anteil von fast 90 Prozent abzustoßen: "Wenn Verkaufen möglich ist, würde ich das tun. Irgendwann stirbt man sowieso, also will man das vorher machen", sagte er 2018.

Für Trump ist Bloombergs Medienimperium ein idealer Angriffspunkt

Inzwischen ist von dieser Option nur noch die Rede, falls er Trump 2020 besiegt. Der Gründer, der nach eigenen Worten die Hälfte seiner Zeit für seine Philanthropie-Aktivitäten aufgewendet hat, zieht sich stattdessen nun aus der operativen Unternehmensführung zurück. Die Geschäfte führt ein Ausschuss aus fünf langjährigen Managern.

Diese kleine Lösung bietet reichlich Angriffsfläche. So wird es für die Demokraten kniffliger, Trumps Vermischung von Amt mit Geschäftsinteressen zu attackieren.

Auf massive Kritik aber stößt vor allem, dass Bloomberg inmitten eines richtungweisenden Wahlkampfs die eigenen Medien in eine prekäre Lage bringe. Trump dürfte den Vorwurf, dass die Medien parteiisch auf Seiten der Demokraten stehen, nun mit noch mehr Verve vertreten. "Mike Bloomberg hat mitten in das journalistische Herz seiner Nachrichtenorganisation gestochen", klagt die Medienkolumnistin der "Washington Post", Margaret Sullivan.

Was will er sein? Publisher oder Präsidentschaftskandidat

Bloomberg-Chefredakteur Micklethwait argumentiert, dass seine Journalisten weiterhin über so gut wie alle Aspekte der Präsidentschaftswahl schreiben könnten, "in ziemlich der gleichen Weise wie wir es bisher getan haben". Die frühere Bloomberg-Politikredakteurin Kathy Kiely sieht das anders. Das sei nur mehr "Stenografie-Journalismus", kritisiert die Professorin an der Missouri School of Journalism. "Ich glaube, die Leute werden für tiefgründige politische Berichterstattung anderswo hingehen."

Bloomberg müsse sich entscheiden, ob er "ein Publisher oder ein Präsidentschaftskandidat" sein wolle, findet Kiely. Wenn er beides wolle, gehe das auf Kosten der Glaubwürdigkeit seines Unternehmens.

Kiely hatte 2016 gekündigt, als Bloomberg schon einmal mit der Kandidatur liebäugelte. Sie störte, dass die eigene Organisation das Thema nicht entschlossen journalistisch anging. Schon damals war sie überzeugt: "Man kann den Zirkus nicht covern, ohne über einen der größten Elefanten im Raum zu schreiben."