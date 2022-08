Vor allem gering verdienende Haushalte litten schon vor dem starken Anstieg der Preise für Gas, Öl und Strom unter dem Kostendruck. Im unteren Einkommensfünftel lebte im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel (36,2 Prozent) der Menschen in einem ständig finanziell überlasteten Haushalt.

Mit einem Mieteranteil von 50,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung liegt Deutschland europaweit an der Spitze. Nur wenige Länder wie Österreich mit 45,8 Prozent oder Dänemark mit 40,8 Prozent erreichen ähnlich hohe Werte. Das hat in diesen Ländern einen hohen Einfluss der Kaltmieten auf die Inflation zur Folge. Sie stiegen in Deutschland von 2015 bis 2021 um 8,5 Prozent und damit etwas langsamer als sämtliche Verbraucherpreise.