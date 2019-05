Mindestlohn-Razzien Kretschmer fordert vom Zoll Kontrollen ohne Waffen

Kann jemand allein dadurch in Verruf geraten, wenn er von bewaffneten Beamten in Uniform überprüft wird? Sachsens Ministerpräsident befürchtet ja - und verlangt deshalb Mindestlohn-Kontrollen in Zivil.