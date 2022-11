»Wir werden alle Register ziehen«

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) veriwes auf die Bedeutung der Fachkräfte-Offensive. »Deutschland braucht in Zukunft alle helfenden Hände und klugen Köpfe«, sagte Heil. »Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung«, sagte er.

In allen Bereichen, etwa in der Pflege, in der Kinderbetreuung oder in der öffentlichen Verwaltung, würden bis 2035 Millionen von zusätzlichen Arbeitskräften gebraucht. »Wir werden alle Register ziehen, die Potenziale im Inland zu heben«, sagte Heil.

Dazu gehöre auch der erleichterte Zugang von ausländischen Kräften zum deutschen Arbeitsmarkt. Die Pläne der Bundesregierung für eine »massive Anwerbestrategie« seien ein »großer und wichtiger Schritt«.