Was wird aus New York, wenn die Steuereinnahmen einbrechen?

Im Durchschnitt würden Beschäftigte in New York aktuell 4661 Dollar weniger im Umfeld ihrer Büros ausgeben als vor dem Covid-Ausbruch. Ähnliche Muster haben die Forscher auch für andere US-Metropolen identifiziert: In Chicago fielen die Ausgaben der Pendler um 2387 Dollar geringer aus, in San Francisco um 3040 Dollar. Am stärksten betroffen seien ganz allgemein Innenstädte, in denen besonders viele Büro-Angestellte mit einem besonders langen Arbeitsweg beschäftigt seien. Auch die Dauer der während der Pandemie verhängten Lockdowns habe einen deutlichen Einfluss auf die Einbußen, so die Forscher.