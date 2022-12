Städte in Ländern, in denen die Währung einbrach, gehörten indes zu denen, die in der Liste der teuersten Städte zurückfielen. Beispiele dafür sind Japans Metropolen Tokio und Osaka (Platz 37 und 43, verglichen mit Platz 13 und 10 im Jahr 2021). Am stärksten rutschten Stockholm und Luxemburg ab, auf die Plätze 99 und 104. Die Städte Damaskus in Syrien und Tripolis blieben in dem Ranking die günstigsten Städte.

Britische Städte fielen in der Rangliste zurück, London von Platz 17 auf Platz 28. Edinburgh kam auf Platz 46, Manchester auf Platz 73. Australische Städte stiegen in dem Ranking stark auf. Venezuelas Hauptstadt Caracas wurde wegen der exorbitanten Inflation in dem Land nicht in dem EIU-Ranking berücksichtigt.