Wechsel in die Wirtschaft Niedersachsens Umweltminister will Energielobbyist werden

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) steht vor einem heiklen Sprung in die Energiebranche.

Nach SPIEGEL-Informationen soll er Hauptgeschäftsführer der wohl wichtigsten Lobbyorganisation der Branche werden, des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). In dem Verband sind die Größen des Energiesektors organisiert, unter anderem RWE und E.on. Lies verantwortet derzeit die Energiepolitik seines Bundeslandes.

Das Präsidium des BDEW will in Kürze über die Nachfolge von Geschäftsführer Stefan Kapferer (FDP) entscheiden. Offensichtlich soll Lies ohne Karenzzeit in seinen neuen Job wechseln, der mit einem Jahreseinkommen von rund einer halben Million Euro vergütet sein dürfte.

Die niedersächsische Gesetzeslage sieht Übergangszeiten für Minister nicht zwingend vor, sondern lediglich eine freiwillige Abklingphase. Der BDEW wollte keine Stellung nehmen.