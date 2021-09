Niedriglohnsektor 2,5 Millionen Menschen verdienen weniger als 2000 Euro brutto im Monat

Reinigung, Gastronomie, Hotellerie: Millionen Menschen in Deutschland müssen mit weniger als 2000 Euro brutto im Monat auskommen. In einem Landesteil ist ihr Anteil an den Vollzeitbeschäftigten besonders hoch.