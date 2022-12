Ein Viertel ist suchtkrank

Geprägt ist das Leben ohne festes Obdach von vielen gesundheitlichen Problemen. Der Erhebung zufolge geben mehr als 31 Prozent der verdeckt Wohnungslosen ihren Gesundheitszustand mit »weniger gut« oder »schlecht« an, bei den Wohnungslosen ohne Unterkunft sind es 40 Prozent. Unter allen Befragten gibt mehr als die Hälfte an, an einer langfristigen Erkrankung oder Behinderung zu leiden, ein Viertel ist suchtkrank – bei denjenigen ohne Unterkunft sind es sogar 35 Prozent.

Ziel der Regierung ist es, Wohnungslosigkeit zu bekämpfen und bis 2030 ganz zu beseitigen. Mit dem Bericht lege die Regierung nun einen gesamtdeutschen Überblick über die Situation der Betroffenen vor, sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD), »gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren wird die Bundesregierung daher im kommenden Jahr einen Nationalen Aktionsplan Wohnungslosigkeit erarbeiten und verabschieden«. 2024 soll ein zweiter Bericht vorgelegt werden.