Studie der OECD Gewinne steigen in Deutschland besonders stark

Die Gewinne der Unternehmen in Deutschland sind einer Studie der OECD zufolge in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als in vielen anderen Industriestaaten. Seit Ende 2019, dem letzten Quartal vor Ausbruch der Coronapandemie, hätten die sogenannten Stückgewinne um 24 Prozent zugelegt, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in ihrem Beschäftigungsausblick mit. Die Lohnstückkosten wuchsen demnach mit 13 Prozent deutlich langsamer.