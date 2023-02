In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zeichnet sich keine Einigung ab. Die Arbeitgeber legten am Donnerstag zum Ende der zweiten Verhandlungsrunde zwar ein Angebot vor, die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück. Ver.di und der Beamtenbund DBB kündigten eine Ausweitung der Warnstreiks an, sollte nicht nachgebessert werden.