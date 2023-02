Ver.di und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

Am Freitag haben die Warnstreiks den Betrieb an den sieben Flughäfen in Frankfurt, München, Hannover, Stuttgart, Bremen, Hamburg und Dortmund fast vollständig zum Erliegen gebracht. Auch an nicht bestreikten Flughäfen wie etwa Berlin kommt es in Folge der Warnstreiks teilweise zu Einschränkungen.