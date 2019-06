Zuwachs im öffentlichen Dienst Polizei und Kitas stellen Tausende Mitarbeiter ein

Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist im vergangenen Jahr gestiegen. Einen starken Personalzuwachs gab es bei Polizei und Kindertagesstätten.

Bis zum 30. Juni 2018 sei die Beschäftigtenzahl im Vergleich zum Vorjahr vorläufigen Daten zufolge um 60.500 oder 1,3 Prozent auf rund 4,8 Millionen Beschäftigte gewachsen, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Bei der Polizei wurden demnach binnen einem Jahr 7000 Beschäftigte eingestellt, was einem Plus von 2,2 Prozent entsprach. Dies sei nach dem Rekordzuwachs im Jahr davor mit 7200 Menschen der zweitgrößte Zuwachs seit mehr als 20 Jahren. Ursache sei vor allem die gestiegene Zahl der Beamtenanwärter.

Gewerkschaft kritisiert Zuwachs als unzureichend

Bei kommunalen Kindertagesstätten setzte sich der Zuwachs an Personal mit einem Plus von 9200 oder 4,4 Prozent weiter fort. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sei die Zahl der Erzieher um 62 Prozent auf insgesamt 221.300 Betreuer stark gestiegen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte den Zuwachs als unzureichend. Die Entwicklung sei "ein Witz angesichts der Tatsache, dass in den kommenden zehn Jahren mehr als ein Viertel des Personals in den Ruhestand gehen wird", teilte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack in Berlin mit. Vielerorts gingen Beschäftigte wegen Personalmangels "auf dem Zahnfleisch".