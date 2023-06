Feministinnen setzen sich seit Langem für eine Abschaffung des Ehegattensplittings ein. So soll für den weniger verdienenden Partner in einer Ehe mehr Netto vom Brutto übrig bleiben – und so der Anreiz steigen, arbeiten zu gehen. Die Hoffnung: Im Kampf gegen den Fachkräftemangel könnte damit besonders die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland steigen. Denn sie sind im Berufsleben immer noch stark unterrepräsentiert.