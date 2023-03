Der sozialdemokratische Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, hat sich gegen die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck gestellt, der den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 de facto verbieten will. »Das Vorgehen ist das Problem. Seine Zeitplanung ist nicht realistisch und stiftet am Ende mehr Schaden als Nutzen«, sagte Weil der »Bild am Sonntag «. »Leute bestellen jetzt panisch neue Gas- und Ölheizungen. Und viele Probleme sind nicht geklärt: Gibt es genug Installateure? Was ist mit den Menschen, die sich keine Wärmepumpe leisten können?«