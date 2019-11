In Deutschland ist die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen in vollem Gange, auch das SPD-Kandidatenduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hat das Thema für sich entdeckt. In Österreich stößt es auf wenig Interesse: Dort ist ein Volksbegehren für solch ein Einkommen deutlich gescheitert.

In den vergangenen sieben Tagen unterschrieben nur rund 70.000 Menschen das Anliegen, wie das österreichische Innenministerium mitteilte. Das Volksbegehren schafft es damit nicht ins Parlament - dafür wären mindestens 100.000 Unterschriften nötig gewesen.

Dem österreichischen "Standard" zufolge hatten es zuvor nur sechs andere Initiativen nicht in die parlamentarische Beratung geschafft. Nur drei der insgesamt 45 Volksbegehren in Österreich seit 1964 schnitten demnach schlechter ab. Das Ergebnis ist vorläufig, endgültige Zahlen werden erst Mitte Dezember bekannt gegeben.

1200 Euro pro Monat hätten durch Finanzsteuer finanziert werden sollen

Initiiert worden war das Volksbegehren von Peter Hofer aus Graz. Er fordert, dass jeder österreichische Staatsbürger 1200 Euro monatlich erhält. Finanziert werden hätte die Leistung seiner Vorstellung nach über "eine Finanztransaktionssteuer in der Höhe von 0,94 Prozent aller in Österreich getätigten Finanztransaktionen" sollen.

Etabliert hat sich die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens in Europa bislang noch nirgends. In der Schweiz war 2016 eine Volksabstimmung über die Einführung eines solch einer Zahlung in Höhe von monatlich 2500 Franken deutlich gescheitert. In Deutschland ist die Stimmung zu dem Thema geteilt.

In Österreich wiederum hätte Medienberichten zufolge Hofer auch selbst von einem Grundeinkommen profitiert. Dem "Kurier" zufolge hat er kürzlich sein zwölftes Studium begonnen und lebt von 800 Euro monatlich.

Die Behandlung im Parlament wäre nicht gleichbedeutend gewesen mit der Umsetzung. Obwohl sich laut "Standard" 1982 rund 1,4 Millionen Menschen im von der konservativen ÖVP initiierte Begehren gegen den Bau des Wiener Konferenzzentrums aussprachen, wurde dieses trotzdem errichtet.