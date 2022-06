Trotz seiner ablehnenden Haltung zu Einmalzahlungen gebe es bei der geplanten konzertierten Aktion im Kanzleramt etwas zu besprechen, kündigte Verdi-Chef Werneke an. »Wir brauchen ein drittes Entlastungspaket, was im Herbst wirkt«, forderte er. Auch Empfängerinnen und Empfänger staatlicher Leistungen sowie Menschen in Rente sollten hierbei unterstützt werden. Am kommenden Montag beginnt ein von Scholz initiierter Dialog mit den Sozialpartnern und der Bundesbank im Kampf gegen die Inflation.