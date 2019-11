Niedrigzinsen Scholz kritisiert Schäuble wegen EZB-Äußerung

Bislang hatte sich Finanzminister Olaf Scholz stets zurückgehalten, wenn es um die umstrittene Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ging. Die EZB sei unabhängig, pflegte er alle Fragen nach der umstrittenen Niedrigzinspolitik der Zentralbank abzublocken.

Doch nach dem Amtsantritt der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellt Scholz klar, dass er einen Großteil der Angriffe für unberechtigt hält. "Die EZB hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Währungsunion die Eurokrise überwunden hat", sagte er dem SPIEGEL.

Scholz kritisiert vor allem den Satz seines Amtsvorgängers Wolfgang Schäuble (CDU), wonach die Erfolge der AfD mit der EZB-Politik zusammenhingen. "Es ist kompletter Unsinn, den Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland auf die Politik der EZB zurückzuführen", sagte er. "Schließlich gibt es rechten Populismus auch in Ländern, in denen der Euro nicht die Landeswährung ist; wie in der Schweiz, in Dänemark, in Schweden."

Nach den jüngsten Entscheidungen der EZB, den Leitzins weiter zu senken und die umstrittenen Käufe von Staatsanleihen wieder aufzunehmen, hatte sich die Kritik an der EZB-Politik des billigen Geldes verschärft. Bundesbankpräsident Jens Weidmann sowie neun weitere Mitglieder des EZB-Rats hatten Bedenken gegen das Maßnahmenpaket angemeldet.

Das Wachstum ankurbeln

Darauf war auch in der deutschen Politik neuer Unmut über den Kurs der Zentralbank aufgekommen. Die Geldpolitik, so lautet die Auffassung vieler Ökonomen, habe ihre Mittel erschöpft. Um die Konjunktur anzukurbeln und die Inflation wieder auf die Zielmarke von zwei Prozent zu hieven, müsse stattdessen die europäische Finanzpolitik expansiver werden. Finanziell solide Länder wie Deutschland sollten mehr für das Wachstum tun.

Scholz kündigte an, als Reaktion auf die niedrigen Zinsen die staatlichen Investitionen und Ausgaben weiter zu erhöhen. Nach der Soli-Senkung sowie den Erhöhungen von Wohngeld, Kindergeld, Bafög und Infrastrukturaufwendungen müsse nun ein staatliches Wohnungsbauprogramm folgen. "Wenn wir es hinbekämen, jedes Jahr 300.000 bis 400.000 neue Wohnungen zu bauen, darunter 100.000 Sozialwohnungen, wäre das eine wirksame Maßnahme", sagte Scholz - auch gegen steigende Immobilienpreise und Mieten.