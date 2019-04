Digitalsteuer für Google und Co. Scholz setzt aufs Prinzip Hoffnung

Eine Digitalsteuer auf europäischer Ebene ist gescheitert, nun setzt Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ganz auf eine Lösung unter Führung der Industrieländerorganisation OECD. Zu einer nationalen Digitalsteuer, wie sie inzwischen mehrere andere EU-Länder beschlossen haben, gibt es offiziell ebensowenig Pläne wie für den Fall, dass eine Einigung auf internationaler Ebene scheitern sollte. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, die dem SPIEGEL vorliegt.

Demnach unterstützt die Bundesregierung "mit Nachdruck die derzeitigen Arbeiten der OECD zur Überarbeitung internationaler Besteuerungsgrundsätze", die anschließend "EU-weit umgesetzt werden" sollen. Man sei "zuversichtlich, dass die OECD im Jahr 2020 Ergebnisse vorstellen wird", die vom Konsens der beteiligten Staaten getragen werden. "Eine solche Lösung ist dann international akzeptiert und kann von den Staaten umgesetzt werden."

Scholz spricht sich für weltweite Mindeststeuersätze aus. Durch sie sollen Digitalkonzerne mehr Geld zahlen als sie es heute oft dank ausgefeilter Steuersparmodelle tun. In der Diskussion, an der insgesamt 128 Staaten beteiligt sind, gibt es jedoch auch andere Vorschläge. Sie könnten die Besteuerung von Konzernen außerhalb ihrer Heimatländer deutlich ausweiten, was Deutschland ablehnt. Eine internationale Einigung ist damit keineswegs sicher und ohnehin frühestens im kommenden Jahr zu erwarten. So lange wollten Länder wie Frankreich oder Österreich nicht warten und führten im Alleingang Digitalsteuern ein.

Bayerns Vorstoß scheitert

Auch bayerische Finanzbeamte waren zwischenzeitlich ungeduldig geworden. Unter Berufung auf den Paragrafen 50a des Einkommensteuergesetzes erhoben sie eine 15-prozentige Quellensteuer bei Unternehmen, die Anzeigen bei Google und anderen Seiten geschaltet hatten. Das Geld sollten sich die Firmen dann bei den US-Konzernen zurückholen - diese wären also über einen Umweg zur Kasse gebeten worden.

Doch dieser Versuch ist gescheitert. Ausgaben für Onlinewerbung fielen nicht unter den Steuerabzug nach Paragraf 50a, heißt es in der Antwort. "Diese Auffassung wird nach erfolgter Abstimmung zwischen den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder nunmehr einheitlich von der Finanzverwaltung vertreten."

Auch der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) hatte mitgeteilt, dass man den Ansatz nicht weiter verfolgen werde und dies unter anderem mit "bürokratischem Mehraufwand" und "erheblichen Steuernachforderungen" begründet.

Wie hoch der Aufwand tatsächlich gewesen wäre, bleibt allerdings offen. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben keine Daten dazu, wie viele Unternehmen eine Aufforderung zur Zahlung der 15-prozentigen Steuer erhielten. Eine Klarstellung zu der Entscheidung will das Bundesfinanzministerium in einem eigenen Schreiben veröffentlichen.

Der Grünen-Finanzpolitiker Danyal Bayaz kritisierte Scholz' Strategie bei der Digitalsteuer. "Der SPD-Finanzminister setzt alles auf die Karte OECD", sagte er. Hier gebe es aber nicht einmal zwischen den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich Einigkeit über den besten Weg. Scholz müsse mehr Kraft in eine europäische Einigung investieren. "Andernfalls drohen weitere Jahre der Untätigkeit gegen das Steuerdumping globaler Digitalunternehmen."