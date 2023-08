Geulen darf nicht mehr verbreiten, dass die Chefs der Betreibergesellschaft in der Energiebranche bisher nicht in Erscheinung getreten seien und es an ihrem Firmensitz in Bruchsal keine Geschäftstätigkeit gebe. Außerdem darf Geulen nicht mehr behaupten, dass der Geschäftsführer der Deutschen ReGas Kapital beziehungsweise »Finanzkörperschaften« von den Cayman-Inseln nach Deutschland transferiert habe.