Klüngelei-Verdacht Das steckt hinter den Vorwürfen gegen Habecks Staatssekretär

Kaum ein Beamter hat so viel Macht über die Energiewende wie Robert Habecks Staatssekretär Patrick Graichen. Nun steht er wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft in der Kritik. Was ist dran?