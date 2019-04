Peter Altmaier hat es gerade nicht leicht. Wirtschaftsverbände werfen dem Minister vor, die deutsche Wirtschaft und insbesondere den Mittelstand zu vernachlässigen. Der CDU-Politiker habe bei zahlreichen EU-Ministerratssitzungen gefehlt. All das will Altmaier nicht auf sich sitzen lassen - und wehrt sich.

"Wenn Sie nach Brüssel gehen, wenn Sie sich dort erkundigen, dann wird Ihnen jeder bestätigen, dass dieser Wirtschaftsminister in Brüssel präsent ist und dort seine Arbeit gut macht", sagte Altmaier dem Deutschlandfunk. Auch an zahlreichen informellen Ministertreffen in Brüssel habe er teilgenommen und dabei die deutschen Interessen vertreten.

Auch über die Ergebnisse von Altmaiers Wirtschaftspolitik herrscht Unmut. Mit einer Industriestrategie will er auf die große Konkurrenz aus China reagieren. Doch diese, so der Vorwurf, bevorzuge einige wenige Großkonzerne und vernachlässige viele.

Neugebauer fordert "Ermöglichungsstrategie"

Zu den Kritikern des Politikers zählt nun auch Reimund Neugebauer. Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft sagte dem "Handelsblatt": "Wettbewerbsfähigkeit kann durch Größe gestärkt werden, aber die gesündere Wettbewerbsfähigkeit ist die durch Originalität von Produkten, höchste Produktivität und Kosteneffizienz auch in Hochlohnländern - sowie Nachhaltigkeit im wissenschaftlichen Vorlauf." Da sei Deutschland gut aufgestellt.

Statt einer neuen Industriestrategie fordert der Chef von fast 27.000 Forschern eine "Ermöglichungsstrategie". Die Politik müsse endlich Rahmenbedingungen schaffen, die Innovation und Wertschöpfung erleichterten und Nachteile gegenüber anderen Weltregionen ausglichen. "Für Wettbewerbsfähigkeit müssen die Unternehmen durch Originalität und Kreativität selbst sorgen, da sollte der Staat nicht steuernd eingreifen."

Neugebauer sieht angesichts von Chinas rasantem Aufstieg bei Innovationen keinen Grund zur Sorge. Dass 1,4 Milliarden Menschen irgendwann viel mehr intellektuelle Produkte und Leistungen auf den Markt bringen, sei normal. "Aber bei der Originalität sind wir besser." Intellektuelle Leistung hänge an Werten wie Freiheit, Kommunikation, Motivation - "und da sind wir mit unserem System den Chinesen um ein Vielfaches überlegen".