Ist die Stimmung dahin, hilft manchmal noch das persönliche Gespräch. Das dürfte sich auch Peter Altmaier gedacht haben, bevor er seine Reise zu Familienunternehmen, Handwerksbetrieben und Weltmarktführern im ländlichen Raum antrat.

Und zu klären gibt es genug. Der "Gemobbte der Bosse" hatte eine Industriestrategie vorgelegt, in der für die Wertschöpfung in Deutschland so wichtige Mittelstand so gut wie nicht vorkam. Wirtschaftsverbände störten sich an ihrem Wirtschaftsminister, auch weil der CDU-Politiker bei EU-Ministerratssitzungen gefehlt habe. Selbst Fraunhofer-Chef Reimund Neugebauer kritisierte ihn.

Vor seiner Reise durch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt hob Altmaier nun die Bedeutung des Mittelstands hervor - und versprach, die Unternehmen zu entlasten. In Hannover legte er Eckpunkte einer seit langem angekündigten Mittelstandsstrategie vor. Der Mittelstand sei weit mehr als nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern ein "zentraler Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts" in Deutschland, sagte Altmaier.

Flexiblere Arbeitszeiten und Bürokratieabbau

Er sprach von einem Bekenntnis zum Mittelstand. Altmaier sagte, er wolle eine neue Dynamik und neuen Optimismus schaffen. Es gehe darum, wie Firmen wettbewerbsfähig bleiben können.

Der Minister sprach sich konkret für weniger Bürokratie und flexiblere Arbeitszeiten aus. Er bekräftigte Forderungen nach einer vollständigen Soli-Abschaffung und einer umfassenden Unternehmensteuerreform. Die Besteuerung auf eingehaltene Unternehmensgewinne solle auf 25 Prozent begrenzt werden.

Zusätzlich fordert Altmaier einen Steuerdeckel, der die Steuerbelastung von Personenunternehmen bei maximal 45 Prozent festschreibe. Die Sozialabgaben sollten langfristig unter 40 Prozent gehalten werden. Die hohen Rücklagen in der Arbeitslosenversicherung sollten für eine Beitragssenkung genutzt werden.

In seiner Industriestrategie hatte sich Altmaier auch dafür ausgesprochen, relevante Großunternehmen notfalls mit staatlicher Hilfe zu stützen, um Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern - zum Unmut der kleinen und mittleren Unternehmen. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz auf Weltmärkten gerade aus China wollte er mehr "nationale Champions" schaffen. Nur wenige Tage später erklärte Altmaier die Insolvenz der Fluglinie Germania jedoch zu einem "Anwendungsfall von Marktwirtschaft".

Die nun vorgestellten Eckpunkte stießen bei der Wirtschaft zunächst auf ein positiveres Echo. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) Eric Schweitzer sagte, die vorgestellten Initiativen kämen zum richtigen Zeitpunkt. "Statt weiterer Zusatzbelastungen brauchen die Unternehmen jetzt wirtschaftspolitische Vernunft. Hierzu zählen: Weniger Bürokratie, weniger Steuern, mehr Digitalisierung sowie mehr Verlässlichkeit in der Wirtschaftspolitik." Schließlich kühle die Konjunktur spürbar ab.