Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen Ein bisschen Aufbruch

Der Rahmen für einen Neustart könnte kaum besser sein: Auf einem Hügel vor den Toren der Stadt, in einem frisch eröffneten Kongresszentrum, findet derzeit das St. Petersburger Wirtschaftsforum statt. An glitzernden Ständen präsentieren sich deutsche und russische Firmen wie Daimler, SAP, Gazprom oder Rosneft.

Wirtschaftspolitiker, Unternehmer und Hunderte Journalisten strömen durch die Hallen. Mittendrin: der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der CDU-Mann versucht sich in einem schwierigen Spagat: Er will "einen Neuanfang für die deutsch-russischen Beziehungen". Und gleichzeitig muss er stets darauf hinweisen, dass die russische Seite den Krieg in der Ukraine beenden soll. Denn nur so können die Sanktionen gegen das Land von Präsident Wladimir Putin aufgehoben werden.

Ein Aufbruch bei politischem Stillstand - das ist selbst für einen gewieften und erfahrenen Politiker wie Altmaier eine fast unmögliche Aufgabe.

Gleich am Morgen legt der Minister mit einem Vertrag los. "Das erste Abkommen, das in den letzten fünf Jahren zwischen unseren Ländern abgeschlossen worden ist", wie Altmaier bemerkt. Er unterzeichnet eine "Absichtserklärung", die die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder bei der Steigerung von Effizienz, Arbeitsproduktivität und Energieeinsparung verstärken sollen. Das ist nicht viel, auf diplomatischer Ebene so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner.

Seit fünf Jahren, mit der Besetzung der Krim durch Russland und dem Beginn des Kriegs im ukrainischen Gebiet des Donbass, ist der Handel zwischen den Ländern eingebrochen. Nicht nur die Sanktionen der Europäischen Union, sondern auch die Sanktionen der USA gegen jedes ausländische Unternehmen, das mit Russland Geschäftsbeziehungen pflegt, lastet auf dem Verhältnis. Außerdem verdonnert die russische Seite deutsche Unternehmen, nicht nur Produkte einzuführen, sondern sie auch in Russland zu produzieren. Altmaier eröffnete vor ein paar Monaten deshalb ein Werk des Autokonzerns Daimler bei Moskau. So versucht der Stuttgarter Autohersteller, die Vorgaben für mehr Wertschöpfung in Russland zu erfüllen.

"Wir brauchen einen großen politischen Schritt nach diesen fünf Jahren"

Die Unternehmer, die Altmaier auf der Wirtschaftskonferenz in St. Petersburg trifft, beknien ihn regelrecht, die Sanktionen aufzuheben. Zur Absichtserklärung, deren Tinte noch kaum getrocknet war, sagte Heinz Hermann Thiele, Gründer von Knorr-Bremse: "Das ist ein kleiner Schritt, aber wir brauchen einen großen politischen Schritt nach diesen fünf Jahren." Die Sanktionen hätten schließlich nur dazu geführt, dass Russland Europa und den Deutschen den Rücken zukehre und sich Asien zuwende. "Das lässt sich gar nicht mehr so einfach wieder umdrehen", schimpfte der Unternehmer.

Altmaier konnte sich aus seiner Zwickmühle allerdings nicht befreien. Treu verharrte er an der Seite seiner Chefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Präsident Putin zusammen mit den USA und Frankreich im Minsker Abkommen von Sommer 2018 zum Rückzug aus der Ukraine aufgefordert hatte.

Den neuen Ansatz, den Altmaier verfolgt, stuft er selbst nicht zu hoch ein. Nach seinen Gesprächen etwa mit dem russischen Energie-, Wirtschaft- und Handelsminister sagte der Unionsmann, das Thema Ukraine sei "so etwas wie der weiße Elefant im Raum". Und der dürfte dort auch noch eine ganze Weile bleiben.

Kurz nach seinem Besuch auf der Wirtschaftskonferenz bestieg Altmaier einen Regierungsflieger in Richtung Japan. Dort berät er mit den Handelsministern der G20-Staaten über eine Erklärung zu einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Es warten weitere weiße Elefanten auf ihn. Einer heißt Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten.