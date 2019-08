Bundesländer-Ranking So hoch sind die Kosten für Pflegeheime

Senioren müssen für eine Unterbringung im Pflegeheim immer mehr bezahlen. Der Eigenanteil, den Pflegebedürftige für ihren Platz aufbringen müssen, ist im ersten Halbjahr 2019 weiter gestiegen, wie der SPIEGEL berichtet. Demnach mussten Pflegebedürftige zum Stichtag 1. Juli im Bundesdurchschnitt 1891 Euro selbst zu ihrem Heimplatz beisteuern, wie aus Daten des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) hervorgeht. Das sind rund 60 Euro mehr als noch zum Jahresbeginn und 120 Euro mehr als im Januar 2018.

Dabei sind die Unterschiede zwischen den Ländern immens: In Nordrhein-Westfalen ist der sogenannte Eigenanteil mit durchschnittlich 2337 Euro am höchsten, in Sachsen-Anhalt mit 1331 Euro am niedrigsten. Allerdings verläuft der Anstieg in den ostdeutschen Ländern besonders steil. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen, die kurz vor Landtagswahlen stehen, kletterte der durchschnittliche Eigenanteil im ersten Halbjahr 2019 um mehr als 80 Euro.

Die gesetzliche Pflegekasse folgt einem Teilkaskoprinzip: Sie übernimmt über eine feste Pauschale nur einen Teil der Kosten. Steigende Ausgaben - wie etwa für höhere Löhne - müssen die Pflegebedürftigen tragen.

Erst am Mittwoch hatte das Bundeskabinett beschlossen, Eltern und Kinder von Pflegebedürftigen zu entlasten: Sie sollen erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro brutto für die Heimkosten aufkommen müssen. (Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu lesen Sie hier im Überblick.)

Der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert angesichts steigender Belastungen weitere Erleichterungen. "Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen umso höher ausfallen, je länger ein Mensch gepflegt werden muss", sagte er bei Wahlkampfterminen in Sachsen. Damit könnten auch die Ehepartner von langjährig Pflegebedürftigen finanziell entlastet werden. Laumann ist auch Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).