Braucht es wirklich einen »Tag der Pflegenden«? Einen dieser folgenlosen Gedenktage also – wo doch die Pflegeberufe gewissermaßen eines der Hauptziele für folgenloses Gedenken sind? Immerhin bringt der »Tag der Pflegenden« in diesem Jahr zwei interessante Erkenntnisse, aus denen sich politische Schlüsse ableiten lassen. Das hilft langfristig dann vielleicht ja doch.

Erkenntnis Nummer eins: Die Zahl der Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, ist zuletzt gestiegen. Das trotz der Coronapandemie, in der Pflegekräfte ganz offensichtlichen hohen Belastung ausgesetzt waren und in der die Zuwanderung aus dem Ausland besonders gering war. Das teilt die Bundesagentur für Arbeit anlässlich des Gedenktags mit. Im Jahr 2021 seien demnach rund 1,67 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig in der Pflege beschäftigt gewesen, rund 44.300 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahlen im Einzelnen:

In der Altenpflege hat die Zahl demnach binnen einem Jahr um rund 12.700 auf 627.900 zugenommen,

in der Gesundheitspflege um 31.600 auf 1,04 Millionen. Der Anstieg verteilt sich sowohl auf Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigte.

In den vergangenen fünf Jahren gab es in der Altenpflege einen Beschäftigtenzuwachs um zwölf Prozent, in der Gesundheitspflege um neun Prozent. Das ist ein langfristiger Trend, der seit 2017 anhält, und es ist mehr als in anderen Berufen: Über alle Berufe hinweg lag das Beschäftigungswachstum nur bei fünf Prozent. Grund zur Entwarnung besteht dennoch nicht, es bleiben große Lücken in der Versorgung. Gesucht würden vor allem Fachkräfte, heißt es von der Bundesagentur. Auf 12.900 freie Stellen für Fachkräfte in der Gesundheitspflege kämen derzeit 5400 Arbeitslose. Bei den weniger qualifizierten Helfern ist das Verhältnis umgekehrt – dort gibt es deutlich mehr Bewerber als Stellen.

Damit kommt man zu dem politischen Schluss, den die Bundesagentur für Arbeit zieht: Es sei deshalb wichtig, die Aus- und Weiterbildung von Pflegefachkräften zu fördern. Erkenntnis Nummer zwei: Schon jetzt stünde das deutsche Gesundheitssystem »vor dem Kollaps«, wenn nicht so viele Menschen ausländischer Herkunft dort arbeiten würden. Das sagt Petra Bendel, die Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR). Die einschlägigen Zahlen liefert das Jahresgutachten des SVR: Bereits jetzt ist etwa jeder sechste Erwerbstätige in den Gesundheits- und Pflegeberufen im Ausland geboren.

Mehr als ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte hat laut Gutachten einen Migrationshintergrund. Es geht also mitnichten nur um Hilfskräfte. »Zugewanderte sind auf allen Ebenen des Gesundheitswesens tätig«, so Bendel, »zum Beispiel im ärztlichen Dienst oder im Bereich der Alten- und Krankenpflege.« So verdoppelte sich zwischen 2013 und 2019 die Zahl der Zugewanderten im Gesundheitswesen nahezu.

Wie wertvoll ihr Beitrag ist, steht damit außer Frage, und der politische Schluss, den der SVR angesichts eines »erheblichen« Fachkräftemangels zieht, lautet: Es muss Menschen im Ausland noch deutlich leichter gemacht werden, hier im Gesundheitswesen und in der Altenpflege zu arbeiten. Wie sehr Corona die Zuwanderung gebremst hat Prozesse müssten beschleunigt, weiter vereinfacht und einheitlicher gestaltet werden, hieß es. Die verschiedenen beteiligten Stellen – unter anderem deutsche Konsulate im Ausland, Ausländerbehörden und die Bundesagentur für Arbeit – müssten außerdem besser zusammenarbeiten. Der Sachverständigenrat empfiehlt zudem, stärker für Zuwanderung in die Ausbildung zu werben und die Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse zu beschleunigen.

Die Bundesagentur verweist da auf das Programm »Triple Win«, das vor allem sicherstellen soll, dass die Anwerbung der Menschen rechtlich und moralisch einwandfrei verläuft und die Herkunftsländer ebenfalls profitieren. Bisher seien damit gut 3500 Pflegefachleute nach Deutschland gekommen. Gemessen daran verlief die Entwicklung der vergangenen Jahre genau in die falsche Richtung, nicht zuletzt wegen Corona. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass die Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt – vor allem aus Ländern außerhalb der EU – in der Pandemie deutlich gesunken ist. Die Nettozuwanderung betrug dem IAB zufolge im ersten Halbjahr 2021 rund 134.000 Personen, 33 Prozent weniger als noch 2019. Das IAB geht davon aus, dass pro Jahr 400.000 Zuwanderer nötig sind, um das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland stabil zu halten.