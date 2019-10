Neuer Ärger für Scheuer Abwicklung der Mautpläne kostet weitere Millionen

Als am Morgen die drei Oppositionsparteien Grüne, Linke und FDP ihre Pläne für den Untersuchungsausschuss in Sachen Pkw-Maut in Berlin vorstellten, herrschte drangvolle Enge im Saal. "Es war ein politisches Projekt, das niemand außer der CSU wollte", sagte der Linken-Abgeordnete Jörg Cezanne. "Eine Bierzeltidee des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer", schimpfte sein Kollege von den Grünen, Stephan Kühn. Und der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic ergänzte: "Der Minister sagt nicht mal im Nebensatz, dass er Fehler begangen habe."

Ende November soll der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnehmen. Die Opposition will unter anderem aufklären, warum Scheuer die milliardenschweren Mautverträge mit den Betreibern abgeschlossen hatte, bevor der Europäische Gerichtshof über das Projekt urteilte. Im ersten Quartal 2020 wollen die Abgeordneten weitgehend fertig sein mit der Befragung der Zeugen, zum Schluss soll der Minister vernommen werden.

Scheuer gerät indes immer stärker unter Druck. Denn auf den Steuerzahler kommen neue Kosten über rund vier Millionen Euro in Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut zu. Das geht aus einem vertraulichen Brief des Betreiberkonsortiums Autoticket an den Bund hervor, der dem SPIEGEL vorliegt.

Entschädigungsansprüche in Höhe von 3,2 Millionen Euro

Am 1. Oktober informierten Anwälte von Autoticket die externen Juristen des Verkehrsministeriums über den "Stand der Abwicklung" des Mautsystems. Demnach sind durch die Kündigung eines Kreditvertrags mit der Commerzbank und der LBBW Entschädigungsansprüche in Höhe von 3,2 Millionen Euro entstanden. Die Firma Equinix, ein Betreiber von Rechenzentren, fordert laut Autoticket eine Abfindung über eine Million Euro. Dazu kommen die Kosten für die Untermiete bei der Berliner Beratungsfirma Core, die ebenfalls als Unterauftragnehmer von Autoticket fungiert hat. Wie hoch die Miete für die Büros im stadtbekannten E-Werk in Berlin-Mitte sind, wurde in dem Brief nicht beziffert.

Der Europäische Gerichtshof hatte die deutsche Pkw-Maut am 18. Juni für rechtswidrig erklärt. Am nächsten Tag hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Betreiberkonsortium Autoticket, bestehend aus den Unternehmen Kapsch TrafficCom und CTS Eventim, gekündigt. Kurz darauf wurde bekannt, dass der Bund bereits mehr als 50 Millionen Euro für die Vorbereitung der Pkw-Maut ausgegeben hat. Dazu kommen etwaige Schadenersatzansprüche der Betreiberfirmen von bis zu einer halben Milliarde Euro.

Vorwürfe des Bundes vom Betreiber zurückgewiesen

Eine entsprechende Klage ist bislang nicht beim Bund eingegangen, wird aber in den kommenden Monaten erwartet. Das Verkehrsministerium und Autoticket würden sich dann vor einem privaten Schiedsgericht treffen, das mit hohen Anwaltskosten für die Regierung verbunden ist. "Um sich vor seiner Verantwortung beim Maut-Murks zu drücken, greift Scheuer auf eine riskante und für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler teure Strategie zurück: Er bricht einen Rechtsstreit mit den privaten Betreibern vom Zaun, um sein Ministeramt über die Zeit zu retten", sagt der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Sven-Christian Kindler.

Das Ministerium hatte seine Kündigung des Betreibervertrags in erster Linie nicht mit dem negativen EuGH-Urteil begründet, sondern mit vermeintlichen Schlechtleistungen von Autoticket. Auf diese Weise will das Ressort von Andreas Scheuer offenbar etwaige Schadenersatzansprüche der Unternehmen vermeiden. Später folgte eine zweite Kündigung wegen abgeschlossener Unterauftragnehmerverträge. Die Betreiberfirma hat die Vorwürfe des Bundes zurückgewiesen.