Lohn im Quarantänefall Niedersachsen will ab März nur noch geboosterten Kontakten Verdienstausfall ersetzen

Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, erhalten seit November keinen Verdienstausfall mehr ersetzt. Niedersachsen will die Kriterien für den Anspruch bald erneut verschärfen – auch in Bayern gibt es offenbar Pläne dazu.