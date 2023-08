Erstmals seit zwei Jahren sind die Reallöhne in Deutschland im zweiten Quartal wieder gestiegen – wenn auch nur um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Grund für das Mini-Plus sind die hohen Nominallohnsteigerungen, teilte das Statistische Bundesamt mit: Sie legten um 6,6 Prozent zu, das ist der höchste Anstieg in einem Quartal seit 2008. Die Verbraucherpreise stiegen in dem Zeitraum um 6,5 Prozent, sodass ein Plus von 0,1 Prozent verbleibt.