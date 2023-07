Das lag teils an dem verheerenden Erdbeben im Frühjahr, teils aber auch an großzügigen Ausgabenprogrammen rund um die Präsidentschaftswahl im Mai. In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg das Staatsdefizit deshalb auf 264 Milliarden Lira an – umgerechnet sind das etwa zehn Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte das Minus mit 125 Milliarden Lira nur halb so hoch gelegen.