Mängel bei Korruptionsbekämpfung Rechnungshof rügt Verkehrsministerium

Der Bundesrechnungshof attestiert dem Bundesverkehrsministerium Defizite bei der Korruptionsbekämpfung. In einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags monierten die Rechnungsprüfer, in dem Ministerium seien "die vorgesehenen Gefährdungs- und Risikoanalysen teilweise nicht turnusgemäß durchgeführt oder nicht anlassbezogen aktualisiert" worden, berichtet die "Welt".

So habe das von Andreas Scheuer (CSU) geführte Ministerium unter anderem die Frage nach der "Verwendungsdauer von Beschäftigten in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten" vernachlässigt. Die jeweilige Zuständigkeitsdauer von Behördenmitarbeitern für einzelne Themen sei nicht überwacht worden, sodass die Verkehrsbehörden "eine regelmäßige und systematische Rotation nicht sicherstellen konnten".

Zudem rügt der Rechnungshof die Informationspolitik des Ministeriums gegenüber dem Bundestag. Die Daten zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung, die das Ministerium für den jährlichen Bericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des Parlaments gemeldet habe, seien teilweise fehlerhaft und überholt.

Der Rechnungshof verlangt laut "Welt" eine "deutlich verbesserte Umsetzung" der maßgeblichen Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung im Verkehrsministerium. Denn gerade in diesem Ministerium mit seinem hohen Investitionsaufkommen komme "der Vorbeugung gegen Korruption besondere Bedeutung zu", schreiben die Rechnungsprüfer.

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Sven-Christian Kindler, warf Scheuer angesichts des Berichts vor, "vor der Korruptionsgefahr im eigenen Haus die Augen zu" schließen. Scheuer habe in seiner bisherigen Amtszeit viele Aufträge an private Berater vergeben und teure Privatisierungsprojekte gestartet, sagte Kindler der "Welt". Deshalb sei es "unverantwortlich, dass dem Minister die Prävention und Bekämpfung von Korruption anscheinend egal" sei.