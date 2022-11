Wenn sich eine so einseitige Deutung so lange gehalten hat, hat das auch damit zu tun, dass sich die Mitglieder des Sachverständigenrats nicht aus ihrer Weisheit selbst ergeben, sondern immer von den jeweiligen Regierungen benannt werden. In der langen Kohl-Gelb-Ära waren selbst Ökonomen, die von den Gewerkschaften vorgeschlagen wurden, so konservativ, dass sie bei ihrer Wiederernennung von den Arbeitgebern vorgeschlagen wurden. Das gab’s wirklich.

Dass die allzu simplen Predigten heute nicht mehr ziehen, liegt ja nicht daran, dass irgendein böser Zeitgeist jäh die ökonomische Vernunft verhindert. Was für ein hilfloser Deutungsversuch. Sondern daran, dass die alte Lehre sich ökonomisch als doch nicht so vernünftig erwiesen hat – und ihre Vertreter über die Jahre immer öfter daneben lagen. Nicht nur, als sie vor lauter Feiern effizienter Märkte die größte aller Finanzkrisen nicht kommen sahen (was passieren kann) – und dann erstmal wie blind auch gegen staatliche Rettungsaktionen polterten. Oder als das von ihnen eifrig prophezeite Desaster am Arbeitsmarkt ausblieb, das es nach Einführung des Mindestlohns in Deutschland hätte geben sollen.