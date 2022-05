Einerseits steigt die Zahl der Menschen, die im Rentenalter einer Arbeit nachgehen: mehr als eine Million über 67 arbeitet . Im Durchschnitt jedoch sind andererseits Arbeitnehmer 2021 laut einem Bericht zuletzt wieder etwas früher und mit höheren Bezügen in Rente gegangen als in den Vorjahren.

Konkret gingen 2021 insgesamt 1,435 Millionen Beschäftigte in Rente, wie die »Bild«-Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung berichtet. Im Schnitt wechselten Männer mit 64,05 Jahren in Altersrente. Im Jahr 2020 lag das Renteneintrittsalter noch bei 64,07 Jahren. Frauen gingen mit 64,18 Jahren in Altersrente – gegenüber 64,24 im Vorjahr.