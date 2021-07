Wahlkampf Die Wahrheit über die Rente – und warum die Parteien sie fürchten

Die Lage in der Rente wird schon bald sehr ungemütlich. Doch im Wahlkampf scheut jede Partei diese Einsicht. Was auf uns zukommt – und die Politik jetzt tun müsste, um ein Desaster in der Zukunft zu verhindern.