Vor 1953 Geborene konnten ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen. Für Jüngere, die bis 1963 geboren wurden, steigt diese Altersgrenze schrittweise an. Vom Geburtsjahrgang 1964 an liegt sie dann wieder bei 65 Jahren, wie es in generellen Informationen der Deutschen Rentenversicherung heißt.

»Die Rente ab 63 ist auch eine Würdigung der Lebensleistung derer, die unser Land am Laufen halten – Menschen, die jahrzehntelang andere pflegen, die Lkw fahren oder auf dem Bau arbeiten«, argumentierte Grünenpolitikerin Lang. Richtig sei, dass es kluge Antworten auf den Arbeits- und Fachkräftemangel brauche.

Auch eine höhere Erwerbsbeteiligung älterer Menschen könne einen Beitrag leisten, »da, wo sie möglich und gewünscht ist«. »Die Ampel hat die Anreize auch für Bezieherinnen und Bezieher der Rente mit 63 schon deutlich verbessert«, unterstrich die Co-Vorsitzende der Grünen.