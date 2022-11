Fast zwei Millionen Überraschend viele Senioren gehen offenbar abschlagsfrei mit 63 Jahren in Rente

Rentenversicherung will Altersgrenze 2026 überprüfen

Die Rente mit 63 steht seit Juli 2014 denjenigen offen, die mindestens 45 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Abschläge werden in diesen Fällen nicht vorgenommen. Das Eintritts­alter für die abschlags­freie Rente mit 45 Beitrags­jahren steigt jedoch inzwischen an, es liegt etwa für den Jahr­gang 1958 bei 64 Jahren. Wer doch früher gehen will, muss Abschläge in Kauf nehmen.

Als wichtiger Grund für die schlechte Lage des Rentensystems gilt das geballte Ausscheiden der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge aus dem Erwerbsleben. Sie und die künftigen Generationen einfach länger arbeiten zu lassen, dürfte jedoch schwierig sein.