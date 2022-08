Die aktuelle Forderung von Wolf wiederum wies der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) prompt entschieden ab. »Sie ist nichts anderes als eine Rentenkürzung mit Ansage«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Viele Beschäftigte würden es schon heute nicht mehr schaffen, »gesund bis zur Rente durchzuhalten«.

Für diejenigen, die in der Pflege, auf dem Bau oder in Fabriken arbeiteten, sei längeres Arbeiten keine Option. Wer hart arbeite, habe ohnehin eine »deutlich geringere Lebenserwartung« und beziehe somit auch kürzer Rente, so Piel. Die Finanzierung der Rente sei eine Verteilungsfrage. Auch bei einer älter werdenden Gesellschaft sei die Bundesregierung in der Verantwortung, »eine gute und ausreichende Rente als Sicherheitsversprechen zu setzen« – ohne höhere Altersgrenzen oder kürzere Renten.