Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli eine Erhöhung ihrer Bezüge – diese fällt aber voraussichtlich geringer aus als die allgemeine Preissteigerung.

Wie das Bundesarbeitsministerium am Montag mitteilte, steigt die Rente zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. »Diese Erhöhungen sind möglich, weil der Arbeitsmarkt in guter Verfassung ist und die Löhne steigen«, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil. Das Sicherungsniveau bleibe stabil bei über 48 Prozent. »Ich will die gesetzliche Rente langfristig stabilisieren, damit die Menschen sich auch in Zukunft auf eine gute Altersvorsorge verlassen können«, betonte Heil. Die gesetzliche Rente müsse verlässlich bleiben.